O atacante Cristiano Ronaldo receberá "um prêmio especial" durante sorteio da Liga dos Campeões, competição da qual o astro português é o maior artilheiro, anunciou a Uefa nesta terça-feira (27).

Com 140 gols em 183 jogos disputados no principal torneio de clubes do futebol europeu, Cristiano tem 11 gols a mais que Lionel Messi e 46 a mais que o polonês Robert Lewandowski, o único dos três que continua disputando a Champions.

O português de 39 anos, jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita desde janeiro de 2023, venceu o torneio cinco vezes: uma com o Manchester United (2008) e quatro com o Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018).

Cristiano Ronaldo receberá o prêmio das mãos do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, "em reconhecimento ao seu notável legado na competição de maior prestígio do mundo", destacou a entidade em comunicado.

O atacante ostenta outros recordes na Champions: mais edições como artilheiro (7), mais gols em uma única temporada (17) e maior sequência de jogos marcando gols (11 consecutivos).

"Sua excelência sustentada no mais alto nível é um testemunho de sua incansável busca pelos títulos individuais e por equipe. Ao longo de mais de duas décadas, evoluiu e aperfeiçoou continuamente seu jogo", destacou Ceferin na nota.

O sorteio para a primeira fase da Liga dos Campeões será realizado na próxima quinta-feira (29), em Mônaco, e vai inaugurar o novo formato da competição, que passa de 32 para 36 equipes e troca a fase de grupos por um "minicampeonato" no qual cada clube enfrentará oito adversários diferentes.

