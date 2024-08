Enquanto os Estados Unidos se aproximam rapidamente de uma eleição presidencial em novembro entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, a AFP tem medido a temperatura em condados-chave de sete estados-pêndulo onde a batalha é incerta.

O condado de Washoe é crucial para decidir quem obterá os seis votos do colégio eleitoral disponíveis em Nevada, na disputa pelo número de 270 que levará à Casa Branca.

Veja, a seguir, o que cinco eleitores de Washoe disseram ser mais importante para eles nestas eleições:

- Karen Miner, proprietária de loja de vinhos -

Para Karen Miner, dona de uma loja de vinhos de 56 anos, o maior problema é a economia, e ela votará em Trump por esse motivo.

"Vi uma grande queda nas vendas: caímos cerca de 40% em relação a apenas três anos atrás, então é enorme", disse Miner à AFP.

"Muitas pessoas que estavam comprando garrafas de US$ 100 (R$ 550) dizem: 'Por que você não me mostra algo por US$ 75 (R$ 400)?'", observou.

"Precisamos colocar Trump de volta lá. Caso contrário, teremos problemas realmente sérios".

Outra preocupação na mente de Miner é a falta de moradia, que ela disse estar "muito pior" do que nunca.

"No centro da cidade, você costumava ver talvez uma ou duas pessoas em situação de rua, se você realmente as procurasse e andasse por aí. E agora está na sua cara a cada minuto. É chocante", disse ela.

- Christina Pixton, administradora de correspondências -

Christina Pixton, uma administradora de correspondências de 39 anos e membro do sindicato, afirmou que o ex-presidente republicano não receberá seu voto.

"Trump é realmente anti-mulheres. Trump e seu partido são os que estão apoiando todas as proibições do aborto", disse Pixton.

"Não é só impedir que as mulheres se livrem de gestações boas e regulares. É se livrar do direito das mulheres de poderem cuidar de si mesmas. Uma vez que vemos nossa autonomia corporal acabar, o que vem a seguir?".

Ela também disse que Trump é "antissindical, anti-empregados" e campeão da taxação do "Um por Cento".

"Meus medos para este país para as eleições são o que a ganância corporativa vai trazer para ele", disse Pixton.

"Honestamente, se Trump vencer, estou realmente preocupada que as corporações tenham um vale-tudo novamente sobre (...) como tratam seus funcionários".

- Larry McCullough, advogado -

Larry McCullough, de 74 anos, advogado e fuzileiro naval aposentado dos EUA, é um apoiador de Trump e disse que a migração é uma questão importante.

"Haverá deportações em massa, quer os democratas gostem ou não. Isso tem que acontecer, porque nunca convidamos essas pessoas para virem aqui", disse ele.

"Não há respeito pelos Estados Unidos no mundo sob a liderança do (presidente Joe) Biden. Trump tinha o respeito do mundo e, mais importante, ele foi o primeiro presidente em muitas décadas a reafirmar o nacionalismo pelos Estados Unidos".

- Andres Villa, funcionário da Tesla -

Andres Villa, um supervisor de serviços de 32 anos da Tesla, diz que quer um líder forte para "evitar ir para a Terceira Guerra Mundial ou algo assim, com toda a turbulência que ouvimos falar".

Para Villa, uma questão fundamental é "apenas focar nos EUA, focar no que está acontecendo internamente e apenas nos tornar um país melhor".

"Quando Trump estava no cargo, ele disse muitas coisas malucas. Mas parecia que a economia estava indo um pouco melhor", afirmou.

- Josh Morris, executivo de vendas -

Josh Morris, um executivo de vendas comerciais de 40 anos, disse que a democracia está "claramente na cédula", mais do que em qualquer outro momento de sua vida.

"Você vê muitos políticos, particularmente de um lado, que discutem sobre fraude eleitoral", disse Morris à AFP.

"Tenho medo de uma ditadura. Acho que parte da retórica que tem sido lançada é extremamente perigosa neste país".

"A maioria das pessoas neste país que tem um certo adesivo no para-choque não entende como os três diferentes poderes do nosso governo funcionam. E isso é muito triste de ver".

rfo/hg/sms/sst/aa/dd