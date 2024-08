A British Airways anunciou neste domingo (25) o cancelamento de seus voos entre Londres e Tel Aviv até quarta-feira, devido à escalada das tensões no Oriente Médio.

“Tomamos a decisão operacional de suspender nossos voos de e para Tel Aviv até e incluindo a quarta-feira, 28 de agosto”, disse um porta-voz da empresa.

“A segurança é sempre nossa prioridade máxima”, acrescentando que a British Airways estava entrando em contato com os clientes para informá-los sobre "suas opções de viagem".

A Wizz Air também anunciou uma “suspensão temporária” dos voos entre a capital do Reino Unido e Israel no domingo “devido à escalada da situação na região”, informou a agência britânica PA.

A companhia aérea não informou por quantos dias.

A Virgin Atlantic também disse que estava prorrogando até 25 de setembro a suspensão de seu voo diário entre Londres e Tel Aviv. A companhia aérea deveria retomar os voos em 5 de setembro.

Os anúncios foram feitos depois que Israel frustrou, com bombardeios no Líbano, um ataque em grande escala do movimento islamista libanês Hezbollah, que lançou centenas de drones e foguetes em território israelense para vingar a morte de um de seus líderes.

A companhia aérea francesa Air France também cancelou “até segunda-feira, 26 de agosto, no mínimo” suas conexões para Tel Aviv e Beirute.

A companhia aérea alemã Lufthansa disse na sexta-feira que estava estendendo a suspensão de seus voos para Beirute até 30 de setembro e para Tel Aviv e Teerã até 2 de setembro.

