Após anunciar sua aposentadoria da seleção alemã, o goleiro Manuel Neuer declarou em entrevista à revista Kicker neste domingo (25) que pretende prorrogar sua carreira para além de 2025, quando seu contrato com o Bayern de Munique se encerra.

Embora ainda se sinta em forma e capaz de chegar à Copa do Mundo de 2026, Neuer anunciou na quarta-feira sua aposentadoria da 'Mannschaft' aos 38 anos para se concentrar no Bayern.

"Se tivermos sucesso na temporada com a nova equipe e uma nova direção, isso também significa para mim que há diversão. E se o prazer ainda estiver presente, com certeza continuarei", explicou no site da revista Kicker especializada em futebol.

"Não entro nesta nova temporada com a ideia de me despedir depois", acrescentou.

"Estou constantemente conversando com o treinador (Vincent Kompany) e com Christoph Freund e Max Eberl (direção esportiva). Atualmente tenho a sensação de que todos estão felizes comigo. A questão de quando falaremos sobre o futuro ainda está distante, mas chegará o momento", detalhou Neuer.

Com contrato com o Bayern até 2029, o goleiro Alexander Nübel foi emprestado ao Stuttgart até 2026, mas para Neuer a continuação de sua carreira não está ligada à evolução da situação de Nübel.

Campeão mundial pela ‘Mannschaft’ em 2014 no Brasil, Neuer conquistou a Liga dos Campeões em 2013 e 2020 pelo Bayern, clube para o qual se transferiu em 2011.

Atualmente, ele tem contrato até junho de 2025, e seu objetivo é disputar novamente a final da Liga dos Campeões, marcada para 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, sua casa há quatorze anos.

