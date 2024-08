O presidente da Argentina, Javier Milei, divulgou neste fim de semana uma foto nas redes sociais com a ex-vedete Amalia "Yuyito" González, que apresentou como sua namorada.

O presidente, 53, mostrou-se na companhia de Amalia, 64, na noite de ontem, antes de participar do ato pelo 140º aniversário da Bolsa de Comércio na cidade de Rosário.

Amalia compartilhou a publicação do presidente, acompanhada da legenda “Saída de sexta com meu namorado” e de estrofes da música “Love Is in the Air”, de John Paul Young.

Amalia é uma figura famosa do mundo do espetáculo argentino associada romanticamente na década de 1980 a Carlos Menem antes de ele se tornar presidente. Mais tarde, a atriz, modelo e comunicadora relacionou-se com Guillermo Coppola, representante e amigo do jogador Diego Armando Maradona.

Os rumores de um romance entre o presidente e a ex-vedete começaram semanas atrás. Os dois causaram sensação no mês passado, no Teatro Colón, onde assistiram à ópera "Carmen".

O casal voltou a ganhar as manchetes no último dia 13, quando deu o primeiro beijo em público, durante um evento no Palácio Liberdade, antes conhecido como Centro Cultural Kirchner. Um dia depois, Amalia confirmou em um programa de TV o que chamou de "romance" com o presidente.

Milei anunciou em abril o fim de seu relacionamento com a humorista e imitadora Fátima Florez, sua companheira desde meados de 2023.

O presidente argentino, que não tem filhos e nunca se casou, namorou entre 2018 e 2019 a cantora Daniela Mori.

