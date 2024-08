O estado de saúde do jogador do Nacional do Uruguai Juan Izquierdo é "estável", após a arritmia cardíaca que sofreu durante um jogo contra o São Paulo, e ele permanece "sedado" em cuidados intensivos em um hospital da capital paulista, informou o clube uruguaio nesta sexta-feira (23).

Izquierdo, de 27 anos, "continuará em observação durante as próximas 72 horas" no hospital Albert Einstein em São Paulo, após o incidente registrado nesta quinta-feira, assinalou o Nacional em um comunicado publicado nas suas redes sociais.

A "delicada situação de saúde" do defensor do Nacional provocou a suspensão da segunda rodada do Campeonato Uruguaio, prevista para este fim de semana, anunciou hoje a Associação Uruguaia de Jogadores Profissionais de Futebol.

Izquierdo desmaiou no campo do estádio Morumbis nesta quinta-feira, quando faltavam poucos minutos para o término da partida contra o São Paulo válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O jogador, que havia entrado depois do intervalo no lugar de Sebastián Coates, foi atendido rapidamente pelo serviço médico e levado para o hospital em uma ambulância.

O duelo terminou com a vitória do São Paulo, por 2 a 0, e a eliminação do Nacional do torneio continental, mas ficou marcado pelo ocorrido com Izquierdo, que comoveu todos os jogadores e deixou o estádio em silêncio.

Após a partida, o Nacional cancelou a entrevista coletiva do técnico e as declarações dos jogadores na zona mista.

O São Paulo disse que abriu a sessão de treinos desta sexta com uma oração dos jogadores e da comissão técnica pela saúde de Izquierdo, a quem expressaram apoio em uma mensagem publicada no perfil do tricolor paulista na rede social X.

Izquierdo recebeu demonstrações de solidariedade da seleção uruguaia de futebol e de muitos jogadores de seu país, entre eles o astro Luis Suárez.

O presidente do Nacional, Alejandro Balbi, declarou à rádio uruguaia Sport 890 que Izquierdo é "um atleta jovem e saudável", por isso "tem mais chances de que tudo volte à normalidade", mas pediu "paciência".

"No Nacional, são realizados anualmente eletrocardiogramas em todos os jogadores, inclusive nas categorias de base, e nunca houve qualquer tipo de episódio cardíaco", ressaltou.

Vários jogadores do Nacional permaneceram no Brasil em apoio a seu companheiro, assim como o técnico Martín Lasarte. Os pais de Izquierdo eram esperados nesta sexta-feira em São Paulo, mas não a mulher do jogador, que deu à luz o segundo filho do casal em 17 de agosto, segundo a imprensa brasileira.

ad/arm/rpr/lb