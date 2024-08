Depois de tropeçarem na primeira rodada, Inter de Milão e Milan buscam a primeira vitória no Campeonato Italiano neste fim de semana.

A Inter, atual campeã, teve um empate com sabor amargo com o Genoa (2 a 2), depois de conseguir uma virada, mas sofrer um gol nos acréscimos do segundo tempo.

Neste sábado, os 'nerazzurri' recebem o Lecce no estádio Giuseppe Meazza e têm boas chances de vitória contra uma equipe que terminou a primeira rodada como lanterna, após sofrer uma goleada por 4 a 0 diante da Atalanta.

Por sua vez, o Milan, que também empatou em 2 a 2, no seu caso com o Torino, tem muito o que mostrar.

O time do técnico Paulo Fonseca parte como amplo favorito contra o Parma, que acabou de retornar à primeira divisão.

Na quinta-feira, o presidente do Milan, Giorgio Furlani, tranquilizou a torcida ao desmentir os rumores sobre uma possível saída do atacante português Rafael Leão para o Barcelona.

A primeira rodada foi melhor para a Juventus de Thiago Motta, que bateu o Como por 3 a 0. O próximo desafio do time 'bianconero', que não poderá contar com Kephren Thuram e Timothy Weah, é o Hellas Verona, fora de casa.

Já a Roma, que vem de empate sem gols com o Cagliari, receberá o Empoli, enquanto o Napoli de Antonio Conte terá pela frente o Bologna no estádio Diego Maradona.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(13h30) Udinese - Lazio

Parma - Milan

(15h45) Inter - Lecce

Monza - Genoa

- Domingo:

(13h30) Fiorentina - Unione Venezia

Torino - Atalanta

(15h45) Napoli - Bologna

Roma - Empoli

- Segunda-feira:

(13h30) Cagliari - Como

(15h45) Hellas Verona - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Hellas Verona 3 1 1 0 0 3 0 3

. Juventus 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Lazio 3 1 1 0 0 3 1 2

5. Milan 1 1 0 1 0 2 2 0

. Genoa 1 1 0 1 0 2 2 0

. Inter 1 1 0 1 0 2 2 0

. Torino 1 1 0 1 0 2 2 0

9. Bologna 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Parma 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Roma 1 1 0 1 0 0 0 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0

. Empoli 1 1 0 1 0 0 0 0

. Monza 1 1 0 1 0 0 0 0

17. Unione Venezia 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Como 0 1 0 0 1 0 3 -3

. Napoli 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Lecce 0 1 0 0 1 0 4 -4

