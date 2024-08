Cerca de 100 praticantes de "stand-up paddle" precisaram ser socorridos nesta sexta-feira (23) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após serem surpreendidos por fortes ventos, anunciaram os bombeiros.

"Motos-aquáticas foram empenhadas no salvamento das vítimas que caíram no mar ou que não conseguiam retornar para a orla", explicou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) em comunicado.

"Sete pessoas necessitaram de atendimento da equipe médica [...] com escoriações leves", acrescentaram.

Os socorridos praticavam "stand-up paddle" para assistir ao nascer do sol no mar, uma prática recorrente entre cariocas e turistas em uma das praias mais famosas do mundo.

Muitos deles foram arrastados até as pedras do Forte de Copacabana, em um dos extremos da praia.

"Nós já fazemos esse evento aqui [para ver o nascer do sol] faz mais de 1 ano, e nunca teve um vento tão forte como hoje", disse à AFP Daniel Andrade, um dos organizadores dessas sessões.

"Pegou a gente desprevenido porque não estava na previsão", acrescentou.

O Centro de Operações Rio, órgão da Prefeitura responsável pelo monitoramento da cidade, informou em seu site nesta sexta que havia previsão de "fortes rajadas" de vento na capital fluminense.

