Os Estados Unidos condenaram, nesta sexta-feira (23), uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) que validou a reeleição do presidente Nicolás Maduro, afirmando que todas as provas apontam para uma vitória do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia.

"Esta decisão carece totalmente de credibilidade, dada a esmagadora evidência de que González recebeu a maioria dos votos de 28 de julho", declarou um porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, em comunicado. "A vontade do povo venezuelano deve ser respeitada", acrescentou.

