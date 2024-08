No maior hospital público do Líbano, as enfermeiras treinam enquanto o fantasma da guerra se aproxima, 10 meses após o início dos combates entre o Hezbollah e Israel na guerra de Gaza.

"Nos preparamos para a guerra", diz a enfermeira Basima Khashfi, enquanto dá treinamento para casos de emergência a jovens enfermeiras e a outros membros do hospital de Beirute.

"Estamos formando os empregados, não só as enfermeiras, mas também o pessoal administrativo e de segurança" em caso de uma guerra em maior escala, explica à AFP.

O Líbano colocou em ação planos de emergência de saúde pública desde que as hostilidades começaram. Esses programas dependem de doadores, por causa da grave crise econômica que atinge o país há cinco anos.

A ameaça de uma guerra em grande escala cresceu depois que o Irã e o movimento libanês Hezbollah prometeram vingar as mortes, ocorridas no mês passado, do líder político do Hamas Ismail Haniyeh em Teerã (que o Irã imputa a Israel) e do principal comandante do Hezbollah Fuad Shukr, que morreu em um bombardeio israelense no sul de Beirute.

“Estamos treinando para lidar com incidentes com vítimas em massa e nos preparando para desastres ou para a guerra”, diz Lamis Dayekh, uma enfermeira de 37 anos.

Desde 7 de outubro, quando eclodiu uma guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas por causa de milicianos palestinos que atacavam o território israelense, a violência transfronteiriça matou quase 600 pessoas no Líbano.

Dessas, a maioria eram combatentes do Hezbollah, mas pelo menos 131 civis também foram mortos, de acordo com uma contagem da AFP.

No lado israelense, incluindo as Colinas de Golã anexadas, 23 soldados e 26 civis foram mortos, de acordo com dados do Exército.

Em um prédio próximo ao hospital, onde está localizado o centro de operações de emergência, os funcionários do Ministério da Saúde fazem ligações e monitoram as notícias da guerra em Gaza e no sul do Líbano em grandes telas de televisão.

“Esta não é nossa primeira guerra e sempre estivemos prontos”, observa Wahida Ghalayini, que dirige o centro, que está em funcionamento desde o início das hostilidades em outubro.

Ghalayini faz alusão à forte explosão que abalou o porto de Beirute em 2020, ao conflito de 2006 entre o Hezbollah e Israel e à guerra civil libanesa de 1975-1990.

O plano do Ministério da Saúde inclui uma linha de ajuda para os desabrigados pela guerra, uma avaliação das necessidades dos hospitais, treinamento em desastres para a equipe e um módulo de saúde mental.

A sala de emergência é coordenada com equipes de resgate e hospitais no sul do Líbano.

O plano prioriza os hospitais de acordo com sua localização. A “zona vermelha”, com alto risco de ataque israelense, inclui as bases do Hezbollah no sul do país, no leste e nos subúrbios do sul de Beirute.

Mas, apesar do longo histórico de distúrbios civis e catástrofes do Líbano, o setor de saúde pública enfrenta as consequências de uma grave crise econômica que drenou os cofres do Estado e agora depende de ajuda internacional.

“Precisamos de suprimentos médicos, combustível, oxigênio... O Estado libanês tem um problema financeiro e econômico”, enfatiza Ghalayini.

O fornecedor de eletricidade do estado quase não produz energia, portanto os residentes dependem de geradores privados e painéis solares caros.

Além disso, a maioria das instalações médicas depende da energia solar durante o dia, diz ela.

De acordo com o Ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, o país tem medicamentos e suprimentos médicos suficientes para durar pelo menos quatro meses, caso ocorra uma guerra em grande escala.

