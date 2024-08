O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, considerou que a decisão da mais alta corte da Venezuela, que validou nesta quinta-feira (22) a reeleição do presidente Nicolás Maduro, apenas confirma uma "fraude" eleitoral.

"O regime de Maduro confirma o que a comunidade internacional vem denunciando: a fraude. Uma ditadura que fecha todas as portas para uma vida institucional e democrática para o seu povo. Não devemos nos calar nem cessar na defesa da causa venezuelana", escreveu Lacalle Pou na rede social X.

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela certificou "de forma inquestionável" o resultado das eleições de 28 de julho, emitido pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que proclamou Maduro como vencedor para o período de 2025-2031 com 52% dos votos.

A oposição afirma ter vencido as eleições e acusa tanto o TSJ quanto o CNE de servirem a Maduro, no poder desde 2013.

Liderados por María Corina Machado, os opositores afirmam que seu candidato, Edmundo González Uruttia, venceu com 67% dos votos e publicaram cópias das atas que, segundo eles, provam a vitória.

Lacalle Pou questionou na própria noite da eleição a suposta vitória de Maduro e, posteriormente, o Uruguai foi um dos primeiros países a reconhecer a vitória de González.

O governo de Lacalle Pou e outros da região estão discutindo um comunicado conjunto criticando a decisão do TSJ, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

