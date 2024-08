A Bolsa de Valores de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (22), afetada pelo aumento da prudência entre os investidores antes de um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, na sexta-feira.

O mercado, que aposta em uma redução dos juros por parte do Fed em setembro, espera agora que se trate de uma redução mais moderada do que se imaginava. Assim, o índice Dow Jones caiu 0,43%, o Nasdaq, 1,67%, e o S&P 500, 0,89%.

O dia começou positivo, mas a pesquisa mensal do S&P Global com os diretores de compras de empresas revelou uma grande dinâmica no setor de serviços nos Estados Unidos em agosto.

O levantamento mostra um setor em claro crescimento, e isso relativiza a possibilidade de uma economia em desaceleração.

"O dado é sólido", comentou Patrick O'Hare, do site Briefing.com. "Isso reduz fortemente a probabilidade de um corte de juros de meio ponto" na reunião do Fed que acontece nos dias 17 e 18 de setembro.

"Isso volta a alinhar as coisas com a ideia de que o Fed não vai baixar as taxas mais do que um quarto de ponto percentual", resumiu.

Powell falará nesta sexta na reunião anual de banqueiros centrais de todo o mundo em Jackson Hole (Wyoming).

No mercado de ações, as tecnológicas levaram um duro golpe. Nvidia (-3,70%), AMD (-3,87%), Qualcomm (-3,00%) e Intel (-6,12%) caíram com força.

"Vemos como aumenta a tensão antes do discurso de Powell", afirmou Ipek Ozkardeskaya, do banco Swissquote. "O mercado se prepara para possíveis turbulências na sexta-feira."

A Tesla também registrou forte queda, de 5,65%, depois que a consultoria Jato Dynamics revelou que a BMW foi a maior vendedora de veículos elétricos na Europa em julho, destronando a companhia americana.

