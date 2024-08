Tim Walz, governador de Minnesota escolhido por Kamala Harris como seu candidato a vice-presidente, comparece à Convenção Nacional Democrata, em Chicago, nesta quarta-feira (21) para aceitar a nomeação que o coloca na disputa acirrada pela Casa Branca.

Walz, 60 anos, passou por dias de intensos nas últimas semanas. Ele virou uma força importante e carismática na campanha de Kamala Harris, que enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 5 de novembro.

Desconhecido fora do estado de Minnesota, Walz tem um currículo atípico, com décadas de experiência militar, mas também como professor de Geografia e treinador de futebol americano.

"Há muita empolgação com Walz", disse Tom Hiserodt, um delegado de 56 anos do Arizona.

"Nós fomos apresentados a Walz. Muitos de nós, no Arizona, não sabíamos quem ele era e agora estamos muito empolgados com ele", acrescentou.

Walz leva uma perspectiva rural, da região do meio-oeste dos Estados Unidos, para a Convenção Nacional Democrata.

No discurso desta quarta-feira, ele deve falar sobre suas origens em Nebraska, onde trabalhou na propriedade rural de sua família, em uma tentativa de estabelecer um vínculo com o coração dos Estados Unidos, uma faixa da população em que Trump tem um apoio considerável.

Walz surpreendeu na terça-feira ao visitar algumas reuniões que acontecem durante a Convenção Nacional Democrata, antes de viajar com Kamala para um evento de campanha em Milwaukee.

A dupla compareceu a um comício no mesmo ginásio que recebeu Convenção Nacional Republicana no mês passado.

Na arena esportiva, Harris e Walz agradeceram aos quase 5 mil delegados democratas que oficializaram na terça-feira suas candidaturas à Casa Branca.

Assim como Kamala Harris, Tim Walz ganhou projeção na campanha, em particular nas redes sociais, onde a dupla tenta mobilizar os jovens.

No TikTok, ou "TimTok" como ele chamou a plataforma em sua primeira aparição ao lado de seu cão Scout, ele acumula milhões de curtidas.

Lake Liao, estudante de 19 anos da Universidade de Princeton, elogiou o currículo de Walz. "Apoiamos Walz nas redes como uma opção para a vice-presidência porque sabemos que os jovens são um grupo demográfico crucial", disse.

"Tim Walz é o vice-presidente perfeito para isso: promulgou uma lei de energia 100% limpa até 2040 em Minnesota, legalizou a maconha, protegeu o aborto, eliminou o custo da merenda escolar", elogiou Liao.

- Bill Clinton -

O tapete azul do United Center também receberá nesta quarta-feira o ex-presidente Bill Clinton, que se une ao seleto clube de oradores em Chicago para reforçar a candidatura de Harris, que entrou na corrida eleitoral em desvantagem e de maneira tardia.

Clinton, que se tornou uma das figuras mais importantes do Partido Democrata, mas manteve um perfil discreto nos últimos anos, foi um dos primeiros a expressar apoio a Kamala Harris quando Biden, ao desistir da candidatura, sugeriu sua vice-presidente como sucessora.

O ex-presidente de 78 anos tem a difícil missão de conquistar uma plateia que chorou na segunda-feira com a despedida de Joe Biden, após meio século de carreira política, e renovou as esperanças na terça-feira com os discursos empolgantes de Michelle e Barack Obama.

"Estamos prontos para a presidente Kamala Harris. E Kamala Harris está preparada para o trabalho", disse o ex-presidente Obama, muito aplaudido.

"Sim, ela pode!", afirmou, uma frase repetida pela multidão, que adapta o seu slogan na campanha vitoriosa de 2008.

Alguns minutos antes, Michelle declarou: "A esperança voltou".

