A busca pelos seis desaparecidos a bordo do luxuoso veleiro "Bayesian" do magnata britânico Mike Lynch, que virou na segunda-feira na Sicília, foi retomada na manhã desta quarta-feira (21), mas as esperanças de encontrar sobreviventes são escassas.

As operações de busca "terminaram ontem à noite e foram retomadas ao amanhecer", informaram os bombeiros nesta quarta-feira na rede X. Na véspera, os mergulhadores conseguiram entrar no veleiro, que está tombado à direita, a 50 metros de profundidade.

Um oficial da Guarda Costeira, capitão Vincenzo Zagarola, disse à rádio italiana na terça-feira que era "difícil imaginar" que as buscas pudessem terminar bem.

No entanto, os especialistas apontam que veleiros como o "Bayesian" são projetados com portas herméticas que podem criar "bolsões de ar", o que pode permitir que sobrevivam por um tempo.

"Houve casos de sobreviventes neste tipo de bolsas de ar", lembrou Jean Baptiste Souppez, especialista britânico em engenharia e membro da Royal Institution of Naval Architects, em um comentário fornecido pelo Science Media Centre.

Este especialista citou o caso do marinheiro nigeriano Harrison Okene, que foi resgatado em 2013 depois de passar quase três dias preso em um bolsão de ar depois que seu barco virou ao largo da costa da Nigéria.

"É simplesmente impossível prever se bolsões de ar se formaram no Bayesian", acrescentou.

Horas antes do tornado ocorrido na madrugada de segunda-feira, a festa estava a todo vapor no "Bayesian", veleiro de 56 metros de comprimento de bandeira britânica, ancorado a 700 metros do porto de Porticello, a leste de Palermo, e a bordo do qual havia 12 passageiros e 10 tripulantes.

Mike Lynch, um rico empresário apelidado de "Bill Gates britânico", celebrava com os seus amigos, colaboradores e advogados a sua absolvição, em junho, em um julgamento por fraude nos Estados Unidos que poderia ter lhe custado anos de prisão.

O veleiro afundou em poucos minutos e 15 pessoas, incluindo nove tripulantes, foram resgatadas. Outro membro foi encontrado morto e seis passageiros continuam desaparecidos.

Os desaparecidos são Mike Lynch e sua filha Hannah, Jonathan Bloomer, presidente do conselho de administração do Morgan Stanley International, assim como sua esposa, e Chris Morvillo, advogado que defendeu Mike Lynch em seu julgamento nos Estados Unidos, e sua esposa.

