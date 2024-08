Uma jovem refém israelense resgatada pelo Exército afirmou nesta quarta-feira (21) que durante os meses que passou em cativeiro, sequestrada pelo Hamas na Faixa de Gaza, pensou que cada noite seria a última.

"Todas as noites, quando estava caindo no sono, eu pensava: esta pode ser a última noite da minha vida", disse Noa Argamani à imprensa no Japão, país que visita com seu pai.

"Até o momento em que fui (resgatada) ... não conseguia simplesmente acreditar que estava sobrevivendo", disse a jovem de 26 anos.

"E este momento em que estou sentada com vocês é um milagre", acrescentou.

Argamani foi sequestrada no festival de música eletrônica Nova em 7 de outubro, durante o ataque do Hamas contra o sul de Israel que desencadeou a guerra.

Ela virou um símbolo das 251 pessoas sequestradas pelos combatentes islamistas. Um vídeo que viralizou — do qual Argamani disse que não tinha conhecimento até ser libertada — a mostrava na garupa de uma motocicleta gritando: "Não me mate".

O vídeo também mostra seu namorado, Avinatan Or, um engenheiro que os milicianos levaram para outro local.

As forças especiais israelenses libertaram Argamani e mais três reféns em uma operação no campo de refugiados de Nuseirat, em Gaza, em 8 de junho.

"Avinatan, meu namorado, ainda está lá, e precisamos trazê-los de volta antes que seja tarde demais. Não queremos perder mais pessoas do que já perdemos", disse Argamani.

Dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas, 105 permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza, segundo o Exército israelense, incluindo 34 declarados mortos pelas forças de segurança do país.

burs-stu/sn/dbh/mas/fp