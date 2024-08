O governo australiano aprovou nesta quarta-feira (21, noite de terça em Brasília) um plano para construir o "maior complexo de energia solar do mundo" no remoto norte da ilha, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Tanya Plibersek.

A ministra explicou que a instalação gerará energia suficiente para abastecer três milhões de residências e, eventualmente, contará com um cabo de conexão para Singapura, a fim de vender eletricidade para a cidade-Estado.

"Será o maior complexo de energia solar do mundo e elevará a Austrália ao status de líder mundial em energia verde", declarou Plibersek.

O complexo projetado, de 12.000 hectares, conhecido como SunCable, está localizado na ensolarada região do Território do Norte e é apoiado pelo magnata australiano da tecnologia e ativista ambiental Mike Cannon-Brookes.

A usina terá uma capacidade instalada de quatro gigawatts-hora destinados ao uso doméstico e outros dois para venda a Singapura.

Atualmente, a Austrália é um dos principais exportadores de gás e carvão, e os últimos governos não haviam demonstrado grande entusiasmo pela transição para fontes de energia renováveis.

No entanto, a consciência ecológica tem crescido neste país, que sofreu severos efeitos das mudanças climáticas, como ondas de calor intenso, enormes incêndios e inundações.

Em 2022, as energias renováveis geraram 32% da eletricidade da Austrália, ainda abaixo dos 47% provenientes do carvão, segundo os dados mais recentes do governo.

