Jennifer Lopez pediu o divórcio de Ben Affleck, dois anos depois de os dois astros de Hollywood terem decidido se casar, anunciou a imprensa americana nesta terça-feira (20).

O casal, apelidado de "Bennifer" pela mídia, reviveu seu romance quase duas décadas depois de começar a aparecer em tabloides sensacionalistas, no começo dos anos 2000.

Nesta terça-feira, JLo, como a atriz e cantora também é conhecida, deu entrada nos papéis do divórcio em um tribunal de Los Angeles, reportaram os veículos especializados Variety e TMZ. Procurados pela AFP, representantes das duas partes não comentaram o assunto.

Esse era o quarto casamento de JLo, 55, e o segundo de Affleck, 52. O casal se conheceu em 2002, nas filmagens de "Contato de Risco", e sua relação se tornou o foco da mídia.

Os planos de casamento foram adiados em 2003, e o fim do relacionamento foi anunciado no ano seguinte.

"Bennifer" ressurgiu em 2021, quando fotos em que os atores apareciam juntos começaram a circular. O casal anunciou o compromisso em abril de 2022, e se casou em Las Vegas em julho do mesmo ano.

Rumores de problemas conjugais começaram a circular na imprensa no começo de 2024. Segundo os documentos do divórcio, a separação aconteceu em 26 de abril.

JLo foi casada antes com o ator Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Max e Emme. Já Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner, com quem teve três filhos: Violet, Seraphina e Samuel.

