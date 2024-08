A bolsa de Nova York derrapou, nesta terça-feira (20), após operar em alta mais cedo, impulsionada por números robustos nas vendas do varejo e um relatório mais tranquilizador sobre a inflação, enquanto os investidores aguardam o discurso esta semana do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O índice Dow Jones Industrial Average fechou em queda de 0,15% a 40.834,97 pontos, enquanto o S&P 500 amplo recuou 0,20% a 5.597,12.

Já o Nasdaq, de forte componente tecnológico, caiu 0,33%, a 17.816,94.

"Têm sido duas semanas voláteis, e tivemos uma grande recuperação após registrarmos baixas", disse Sam Burns, estrategista-chefe da Mill Street Research.

"Normalmente, após este tipo de movimentação - e agora faz oito ou nove dias que o S&P 500 operou em alta -, é bem típico ter um dia tranquilo de consolidação como o que estamos vendo hoje", acrescentou.

O mercado acionário subiu após a divulgação do índice de preços ao consumidor, um medidor-chave da inflação, que registrou sua menor alta em 12 meses desde 2021, impulsionando a perspectiva de um corte nas taxas de juros em setembro.

Mas agora, os investidores estão aguardando as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, na reunião anual de diretores de bancos centrais e economistas em Jackson Hole, Wyoming.

Espera-se que ele mantenha viva a perspectiva de iniciar os cortes nas taxas de juros em setembro, e poderia dar pistas sobre o caminho das futuras reduções.

Entre as empresas em destaque, as ações da companhia de cibersegurança Palo Alto Networks registraram alta de 7,2%, apoiadas por resultados trimestrais que superaram as estimativas.

