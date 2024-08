O atacante inglês Phil Foden, do Manchester City, foi eleito nesta terça-feira (20) o 'Jogador do Ano' pelos atletas da Premier League.

O prêmio é um reconhecimento ao papel de Foden no quarto título consecutivo do City na liga inglesa.

O jogador, de 24 anos, marcou 19 gols e deu oito assistências na campanha do time na temporada 2023/2024.

"Ganhar este prêmio é muito especial para mim. Estou muito orgulhoso", disse Foden, que agradeceu à Associação de Jogadores Profissionais (PFA) durante a cerimônia.

O atacante dos 'Citizens' superou seus companheiros de equipe Erling Haaland (vencedor do prêmio da PFA no ano passado) e Rodri, assim como Cole Palmer (Chelsea), Martin Odegaard (Arsenal) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Cole Palmer, autor de 22 gols na última edição da Premier League, foi eleito o Melhor Jovem do ano. É a primeira vez desde a temporada 2009/2010, com Wayne Rooney e James Milner, que dois ingleses levam esses dois prêmios no mesmo ano.

No futebol feminino, outra representante do Manchester City, a jamaicana Khadija Shaw, artilheira da liga com 21 gols, foi eleita 'Jogadora do Ano'.

