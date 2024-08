O francês Lille e o croata Dinamo Zagreb conseguiram vitórias convincentes sobre o tcheco Slavia Praga (2-0) e o Qarabag (3-0), do Azerbaijão, respectivamente, no jogo de ida dos playoffs de acesso ao grupo único da nova Liga dos Campeões.

O norueguês Bodo/Glimt também ficou mais perto desse objetivo, ao vencer o sérvio Estrela Vermelha por 2 a 1, embora esse confronto pareça mais em aberto.

Esta rodada de playoffs é a última das fases preliminares a ser disputada na reformulada Liga dos Campeões, junto aos grandes do continente, numa temporada em que o mais importante torneio europeu vai estrear o seu novo formato.

Não haverá mais a habitual divisão em oito grupos de quatro equipes, mas sim um grupo único e um sistema de classificação por pontos para as 36 equipes participantes.

O Lille está muito perto de se classificar, depois de ter eliminado o turco Fenerbahçe do técnico José Mourinho na fase anterior e agora de derrotar o Slavia Praga por 2 a 0, com gols do canadense Jonathan David no início do segundo tempo (52') e do kosovar Edon Zhegrova na reta final (77').

Os franceses viajarão, portanto, numa situação muito favorável na próxima semana à República Tcheca.

Ainda mais tranquila foi a vitória do Dinamo Zagreb em casa, ao derrotar o Qarabag do Azerbaijão por 3 a 0.

Sandro Kulenovic foi o protagonista dessa partida, marcando dois gols.

No outro jogo, o Bodo/Glimt saiu na frente ao derrotar o Estrela Vermelha por 2 a 1. Os noruegueses haviam feito 2 a 0, mas o gol de Ognjen Mimovic a 15 minutos do fim deu fôlego e mais esperanças aos sérvios, que terão que reverter essa situação na partida de volta em Belgrado.

Nesta quarta-feira serão disputados outros jogos de ida dos playoffs. Serão quatro: Young Boys-Galatasaray, Dinamo de Kiev-Salzburg, Malmö-Sparta Praga e Midtjylland-Slovan Bratislava.

-- Resultados dos playoffs de acesso à Liga dos Campeões:

- Terça-feira:

Dinamo Zagreb (CRO) 3 Pjaca (29'), Kulenovic (75', 80')

Qarabag (AZE) 0

Bodo/Glimt (NOR) 2 Bjortuft (52'), Maatta (62')

Estrela Vermelha (SRB) 1 Mimovic (75')

Lille (FRA) 2 David (52'), Zhegrova (77')

Slavia Praga (CZE) 0

- Quarta-feira:

Young Boys (SUI) - Galatasaray (TUR)

Midtjylland (DIN) - Slovan Bratislava (SVK)

Malmö (SUE) - Sparta Praga (CZE)

Dinamo Kiev (UCR) - RB Salzburg (AUT)

bur-dr/cl/aam/cb