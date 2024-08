A seleção do México vai receber a dos Estados Unidos no dia 15 de outubro para um amistoso que servirá para ambas as equipes como preparação para a Copa do Mundo de 2026, que os dois países vão sediar em conjunto com o Canadá.

"Chegamos a um acordo com a Federação Mexicana de Futebol (FMF) pela realização do jogo entre a seleção mexicana e a dos Estados Unidos, no dia 15 de outubro, no estádio Akron", na cidade de Zapopan, disse o governador do estado de Jalisco, Enrique Alfaro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (19).

O estádio Akron é uma das três sedes que o México terá no Mundial de 2026, ao lado do estádio Azteca, na Cidade do México, e do BBVA de Monterrey.

"Este jogo contra os Estados Unidos é muito significativo", declarou Amaury Vergara, presidente do Chivas Guadalajara, que manda seus jogos no estádio Akron.

"Este estádio já conta com todas as especificações que a Fifa pede para o Mundial. Somos um estádio totalmente certificado e aprovado", acrescentou o dirigente.

Por sua vez, Ivar Sisniega, presidente-executivo da FMF, disse que nos próximos dias será revelado outro adversário que o México vai enfrentar na data Fifa de 7 a 15 de outubro, antes do jogo contra os Estados Unidos.

Antes, os próximos jogos da seleção mexicana serão Nova Zelândia e Canadá, programados para os dias 7 e 10 de setembro, respectivamente, nos Estados Unidos.

