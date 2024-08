O magnata britânico da tecnologia Mike Lynch está entre os desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo ocorrido na madrugada desta segunda-feira (19) perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília, com 22 pessoas a bordo.

"Esta manhã, por volta das 5h (0h de Brasília), após uma violenta tempestade, um iate de 56 metros, batizado de 'Bayesian' e com bandeira britânica, afundou em frente a Porticello", uma cidade costeira situada a 15 km a leste de Palermo, informaram os guardas-costeiros italianos em um comunicado.

A bordo do iate de luxo estavam 12 passageiros e 10 membros da tripulação, em sua maioria britânicos, segundo os meios de comunicação italianos.

Entre eles estava Mike Lynch, um dos empresários tecnológicos britânicos mais conhecidos, indicou à AFP o diretor da Proteção Civil regional, Salvo Cocina.

Angela Bacares, esposa do magnata de 59 anos e fundador da empresa de software Autonomy, foi resgatada, segundo uma fonte próxima às operações de resgate.

No total, quinze pessoas foram resgatadas e, a princípio, foram reportados sete desaparecidos, incluindo um membro da tripulação e seis passageiros de nacionalidade britânica, americana e canadense.

O corpo de um dos desaparecidos foi encontrado no destroço do iate, localizado a 50 metros de profundidade, e conseguiu ser recuperado.

Charlotte, uma passageira britânica de 35 anos, contou que perdeu sua filha de um ano "por dois segundos" na água antes de recuperá-la.

"Eu a abracei imediatamente em meio às ondas. Muitos gritavam. Felizmente, o bote salva-vidas estava inflado e 11 de nós subimos a bordo", contou à agência de notícias italiana Ansa. A mulher e sua filha foram hospitalizadas, mas estão fora de perigo.

A maioria dos sobreviventes são britânicos, embora também haja dois franco-britânicos, um cingalês, um neozelandês e um irlandês, informaram os meios de comunicação.

O sol voltou a nascer nesta segunda-feira, permitindo, com o mar calmo, que os serviços de resgate realizassem as buscas com o apoio de um helicóptero e mergulhadores.

- "Tragédia" -

O iate, segundo veículos de comunicação, afundou depois de passar por uma tromba d’água, um fenômeno que tem sido cada vez mais comum na Europa.

"Chegamos lá os primeiros para ajudar, mas não encontramos ninguém no mar, apenas almofadas e restos do bote, então imediatamente chamamos o porto", contou à AFP Fabio Cefalù, um pescador que viu o fenômeno meteorológico se aproximar "por volta das 3h30" locais.

"O barco estava todo iluminado. Por volta das 4h30, já não estava mais... Um dia normal de férias, passado felizmente no mar, virou uma tragédia", declarou uma testemunha, citada pela agência de notícias italiana Ansa.

O iate Bayesian foi construído na região italiana da Toscana em 2008 e restaurado em 2020, segundo o portal TGCom 24.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram um luxuoso iate com casco azul-marinho e uma coberta de madeira clara ancorado à noite em frente à costa.

"Nossa prioridade é cooperar com a busca em andamento e prestar todo o apoio necessário aos passageiros e à tripulação sobreviventes", declarou em um comunicado a Camper & Nicholsons, empresa britânica que montou o barco.

Este tipo de iate tem um mastro principal de alumínio considerado o mais alto do mundo, com 75 metros. Suas velas têm uma área de 3.000 m².

As autoridades abriram uma investigação, que está a cargo da autoridade judicial de Termini Imerese.

