A Rússia afirmou, nesta segunda-feira (19), que tomou um "importante" assentamento na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde as forças de Moscou avançam enquanto as tropas de Kiev prosseguem sua ofensiva em território russo.

O Ministério russo da Defesa indicou ter "libertado" a localidade de Artemov, que na Ucrânia se chama Zalizne, e a descreveu como um dos "importantes núcleos de população" da região, próximo das localidades de Nova York e de Toretsk, que também tenta tomar.

Zalizne tinha cerca de 5.000 habitantes no início de 2022, o que a torna uma das maiores localidades capturadas pelas tropas russas nas últimas semanas.

Moscou declarou que capturou uma série de assentamentos menores - alguns de apenas uma rua e edifícios destruídos - durante seu avanço na região.

Donetsk, cenário dos combates mais intensos dos dois anos e meio da ofensiva, é uma das quatro regiões ucranianas que a Rússia afirmou ter anexado em 2022, apesar de não ter o controle total sobre nenhuma delas.

Kiev teve dificuldades para manter a linha de frente na região, enfrentando a escassez de soldados e munição.

