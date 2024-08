A polícia e os serviços de inteligência de Israel anunciaram nesta segunda-feira que determinaram que uma explosão no domingo em Tel Aviv foi "um atentado terrorista com um explosivo potente, que deixou uma pessoa levemente ferida".

Os atentados com explosivos em Tel Aviv, muito frequentes durante a segunda Intifada, a revolta palestina do início dos anos 2000, são raros atualmente.

As autoridades israelenses indicaram no domingo que a explosão matou o suposto autor do atentado.

