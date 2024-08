O rei da Tailândia nomeou formalmente, neste domingo (18), Paetongtarn Shinawatra, filha do polêmico ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, como o nova chefe do governo do país asiático.

Aos 37 anos, Paetongtarn recebeu a ordem escrita do rei Maha Vajiralongkorn para formar um governo, em uma cerimônia realizada em Bangkok pouco depois das 9h30, horário local (23h30 de sábado em Brasília) GMT).

Ela é o terceira na família Shinawatra a assumir o cargo, depois de seu pai e da tia Yingluck, que foram depostos em golpes militares.

Sua nomeação a torna a mais jovem primeira-ministra da Tailândia, assumindo a função depois que um tribunal destituiu o chefe de governo anterior e dissolveu o principal partido da oposição.

Paetongtarn chefia um governo de coalizão liderado pelo seu partido, Pheu Thai, juntamente com movimentos pró-militares que se opõem a Thaksin.

"Como chefe de governo trabalharei com o Parlamento, com o coração aberto, aberto a todas as ideias para ajudar a desenvolver o país", declarou.

Sua nomeação como primeira-ministra foi aprovada pelo Parlamento na sexta-feira, dia em que ela reconheceu sua falta de experiência, mas disse estar pronta para assumir o desafio de "melhorar a qualidade de vida e dar poder a todos os tailandeses".

Nas últimas décadas, a Tailândia esteve imersa em uma tumultuada disputa pelo poder entre Thaksin e seus aliados, os conservadores pró-militares e a elite monarquista.

tp-pdw/mtp/mas/arm/yr