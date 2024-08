As Forças Aéreas ucranianas bombardearam outra ponte na região russa de Kursk, como parte de sua ofensiva para impedir as operações militares russas naquela área perto da fronteira, informou um de seus comandantes neste domingo (18).

O alvo do ataque parecia ser uma ponte sobre o rio Seim, perto da cidade de Zvanoye, cerca de 15 quilômetros ao norte da fronteira entre Rússia e Ucrânia.

"Uma ponte a menos. A aviação da Força Aérea continua privando o inimigo de capacidades logísticas com ataques aéreos de precisão", afirmou o comandante da Força Aérea, Mikola Oleshchuk, ao publicar um vídeo aéreo da explosão.

Oleshchuk não especificou quando o ataque ocorreu, mas blogueiros militares russos compartilharam fotos com a data de sábado do que parecia ser a destruição da mesma via.

Na sexta-feira, Kiev anunciou que havia destruído outra ponte perto da cidade de Glushkovo, também sobre o rio Seim, que blogueiros militares russos disseram ter deixado as forças de Moscou com poucas opções para atravessar a área.

As forças ucranianas afirmaram ainda que na madrugada deste domingo impediram um ataque russo com mísseis apontados a Kiev, informou a administração civil da capital, que garantiu não haver feridos ou danos.

Drones russos atacaram a cidade "quase simultaneamente", mas foram todos destruídos fora do perímetro de Kiev pela defesa aérea, segundo as autoridades no Telegram, citando que é "muito provável" que fossem "mísseis balísticos norte-coreanos do tipo KN-23".

A Ucrânia lançou, por sua vez, um ataque com drones a uma instalação de armazenamento de petróleo na região de Rostov, no sul da Rússia, neste domingo, causando um grande incêndio, informou o governador de Proletarsk, Vasili Golubev, acrescentando que não houve feridos.

A cidade está localizada a cerca de 250 km da fronteira russo-ucraniana e a cerca de 350 km das zonas de combate no leste da Ucrânia controladas por Kiev.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter abatido cinco drones ucranianos durante a noite, dois deles sobre a região de Rostov.

Desde o início do conflito em 2022, a Ucrânia ataca repetidamente instalações de petróleo e gás na Rússia, a algumas centenas de quilômetros das suas fronteiras, no que chamou de "justa" retaliação pelos ataques à sua infraestrutura energética.

Kiev lançou um ataque sem precedentes à região russa de Kursk em 6 de agosto e reivindica o controle de mais de 80 cidades na região.

bur-cad/giv/acc/bc/yr