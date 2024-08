A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA 1000 de Cincinnati ao vencer a jovem russa Mirra Andreeva em um jogo duro disputado neste sábado (17).

Swiatek fechou a partida em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 39 minutos.

A polonesa conseguiu a vitória em seu primeiro match point, quando Andreeva mandou uma devolução para fora.

"Ela [Andreeva] tem 17 anos, mas acho que jogamos no mesmo nível", disse Swiatek. "Foi um jogo muito complicado. No final, cada ponto conta. Com certeza não foi fácil".

Swiatek teve seu serviço quebrado no terceiro game do primeiro set, que teve 53 minutos de duração, e não conseguiu se recuperar. Andreeva precisou de dois set points para fechar a parcial, com um ace.

No segundo set, Swiatek reagiu rápido e conseguiu uma quebra na primeira oportunidade para abrir 2-0, vantagem que manteve para empatar o duelo.

No set decisivo, quebrou o saque de Andreeva para fazer 6-5. Na sequência, confirmou seu serviço e selou a vitória.

A adversária de Iga Swiatek por uma vaga na final em Cincinnati será a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 3 do mundo.

Também neste sábado, Sabalenka venceu a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 19 minutos.

