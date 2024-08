PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL GAZA PALESTINOS: Bombardeios deixam mortos no Líbano e em Gaza e Hamas nega que acordo de trégua esteja próximo

VENEZUELA POLÍTICA MANIFESTAÇÕES: Chavismo e oposição tomam as ruas em plena crise pós-eleições na Venezuela

=== ISRAEL GAZA PALESTINOS ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeios deixam mortos no Líbano e em Gaza e Hamas nega que acordo de trégua esteja próximo

Ataques atribuídos a Israel mataram neste sábado (17) cerca de 25 pessoas na Faixa de Gaza e no Líbano, enquanto os Estados Unidos, decididos a evitar uma escalada, continuam seus esforços para alcançar um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hamas, que negou que um acordo esteja próximo.

=== VENEZUELA POLÍTICA MANIFESTAÇÕES ===

CARACAS:

Chavismo e oposição tomam as ruas em plena crise pós-eleições na Venezuela

O chavismo e a oposição venezuelana convocaram para este sábado (17) manifestações em Caracas e em outras cidades, em meio a um grande dispositivo de segurança, quase três semanas depois das eleições nas quais o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor, em meio a denúncias de fraude por parte dos adversários.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA:

KIEV:

Ucrânia afirma estar reforçando posições na região russa de Kursk

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou neste sábado (17) que o Exército ucraniano está reforçando suas posições na região russa de Kursk, mais de dez dias após o lançamento de uma ofensiva de grande escala em território russo.

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Médicos e estrelas: morte de Matthew Perry aumenta lista de uma polêmica relação

A morte da estrela de "Friends" Matthew Perry, e as prisões que ocorreram nesta semana ressaltam mais uma vez a polêmica relação de algumas estrelas de Hollywood com médicos encarregados de controlar seus vícios.

CHICAGO:

Ecos de 1968 ressoam na preparação para a Convenção Democrata de Chicago

Um grande evento público para confirmar um novo candidato presidencial após desistência do presidente no final de mandato, um conflito no exterior que divide os Estados Unidos, ondas de manifestações e violência: ecos de 1968 ressoam em 2024, na preparação para a convenção Democrata.

WASHINGTON:

Kamala Harris e o mês em que tudo mudou

O anúncio de Kamala Harris como candidata do Partido Democrata, na quinta-feira, em Chicago, será o corolário de um mês único na história política americana.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

África registra mais de 18.700 casos de mpox desde o início do ano

Um total de 18.737 casos suspeitos ou confirmados de mpox, anteriormente conhecida como 'varíola dos macacos', foram registrados desde o início do ano na África, continente que enfrenta a propagação de uma nova cepa mais mortal e transmissível que as anteriores.

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Médicos fazem greve na Índia após estupro e assassinato de médica

Médicos na Índia realizam uma greve de 24 horas neste sábado (17) para protestar contra o estupro e o assassinato de uma jovem médica que chocou o país e gerou indignação em meio à questão crônica da violência contra as mulheres.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

