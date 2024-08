Um alto funcionário do movimento islamista palestino Hamas rejeitou neste sábado (17) o otimismo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após ele ter dito na véspera que um cessar-fogo em Gaza está "mais perto do que nunca".

"Dizer que estamos nos aproximando de um acordo de trégua é uma ilusão", declarou Sami Abu Zhuri, membro do gabinete político do Hamas, em comunicado enviado à AFP, acrescentando que "o que os mediadores disseram sugere um enorme retrocesso".

O Hamas não participou nas recentes negociações indiretas no Catar.

