A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (16), e o S&P 500 teve sua melhor semana do ano, em um mercado que se recuperou após as turbulências da semana anterior.

O índice Dow Jones subiu 0,24%, fechando a 40.659,76 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,21%, atingindo 17.631,72 unidades, e o S&P 500 aumentou 0,20%, encerrando a 5.554,25.

"Tivemos grandes oscilações nas últimas duas semanas e os índices se recuperaram desde seus mínimos", resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

No início de agosto, o Nasdaq chegou a perder 16% em relação ao seu último pico, devido aos temores de um enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos e de uma possível recessão.

"E agora estamos apenas 5% abaixo desse pico, o que mostra que ainda há muita demanda por ações", garantiu o analista.

Na próxima semana, o mercado observará com expectativa a reunião de banqueiros centrais em Jackson Hole (Wyoming), que começa na quinta-feira.

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, falará na próxima sexta, e os mercados esperam algum indício sobre as futuras decisões da entidade na reunião de política monetária marcada para 18 de setembro.

"Os comentários recentes de funcionários do Fed nos levam a pensar que um corte de 25 pontos base [nas taxas de juros] ocorrerá no próximo mês", indicou Will Compernole, da FHN Financial.

O ouro alcançou um recorde histórico durante o dia, ultrapassando 2.500 dólares por onça-troy (31,10 gramas).

