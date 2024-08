A polícia da Colômbia encontrou explosivos e planos de um suposto plano para atentar contra a sede da Suprema Corte de Justiça, em Bogotá, denunciou o presidente deste tribunal nesta sexta-feira (16).

"No âmbito de uma busca" em casas na zona sul da cidade, "foi encontrada uma maquete do Palácio de Justiça, foram encontradas munições (...) foram encontrados explosivos", disse o magistrado Gerson Chaverra durante uma coletiva de imprensa.

As casas onde a polícia fez as batidas estão a cerca de 13 km da sede do tribunal.

Diante das descobertas, as autoridades tomaram "medidas de reforço da segurança e da vigilância" no prédio, situado no centro de Bogotá, acrescentou Chaverra.

A intenção é "evitar que se vá cometer um atentado terrorista", acrescentou.

Veículos de imprensa locais publicaram fotos em que se veem balas de grosso calibre, pentes de recarga, pacotes de pólvora e uma maquete de papelão que coincide com o desenho do Palácio de Justiça.

Chaverra não especificou quem estaria por trás do suposto plano.

O Palácio da Justiça de Bogotá foi parcialmente destruído em 1985, depois que um comando de guerrilheiros do M-19 invadiu suas instalações.

Na tentativa de retomar o controle do local, o Exército atirou no prédio com tanques de guerra durante várias horas. A invasão deixou cem mortos, entre eles 11 juízes.

Uma dezena de pessoas desapareceram após a intervenção das Forças Militares e algumas delas não foram localizadas até hoje.

vd/das/nn/mvv/dd