O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi intimado novamente no âmbito de uma investigação por corrupção relacionada com sua campanha eleitoral de 2021, informou o jornal The New York Times na quinta-feira.

O jornal informa três novas intimações federais emitidas em julho contra Adams, a prefeitura e seu comitê eleitoral, todas com o objetivo de buscar uma ampla gama de evidências potenciais, incluindo mensagens telefônicas e documentos físicos.

Adams, o segundo prefeito negro da história da capital financeira dos Estados Unidos, está no centro de vários escândalos, incluindo uma acusação por agressão sexual e alegações de corrupção.

O FBI e os procuradores da cidade investigam se uma construtora de Nova York, supostamente vinculada ao governo da Turquia, utilizou empresas de fachada para doar dinheiro à campanha de Adams à prefeitura, que ele assumiu em 2022.

"Assim como as administrações anteriores que tiveram que passar por intimações, você participa, você coopera", declarou Adams ao canal ABC7 de Nova York.

"Eu deixei claro, sou um ex-agente das forças de segurança. Já afirmei várias e várias vezes: eu me considero irrepreensível".

O FBI não fez comentários e o gabinete do promotor que supervisiona a investigação também não respondeu aos pedidos de comentários.

