O eterno ídolo do Borussia Dortmund, Marco Reus, vai jogar no Los Angeles Galaxy até 2026, anunciou nesta quinta-feira (15) o clube que disputa a Major League Soccer (MLS) da América do Norte.

"O clube assinou com o meio-campista, que estava livre de qualquer contrato, por dois anos e meio até o final da temporada de 2026 da MLS", em novembro ou dezembro, declarou o LA Galaxy num comunicado divulgado para a imprensa nesta quinta-feira (15).

Marco Reus, de 35 anos, deverá enfrentar, no clássico de Los Angeles, os ex-jogadores da seleção francesa Olivier Giroud e Hugo Lloris, que hoje atuam no Los Angeles FC.

O veterano craque passou 12 temporadas no Borussia Dortmund e disputou 429 partidas com a camisa do clube alemão.

Reus disputou apenas uma Copa do Mundo pela seleção da Alemanha, a de 2018 na Rússia. Ele ficou de fora dos Mundiais de 2014 (em que a 'Mannschaft' se sagrou campeã) e de 2022 por causa de lesões.

