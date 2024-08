Taylor Swift voltará, nesta quinta-feira (15), aos palcos em Londres para encerrar a fase europeia de sua turnê "Eras", uma semana depois de cancelar seus shows em Viena devido a um plano de atentado suicida.

Noventa mil fãs lotarão o estádio de Wembley para o primeiro dos cinco dias de shows, com maiores restrições e controles de ingressos.

As três apresentações previstas de Swift na capital austríaca foram canceladas após se descobrir um plano inspirado no Estado Islâmico (EI) de lançar um ataque com explosivos e facas.

Três supostos seguidores do EI foram presos e acusados de planejar o ataque, frustrado com a ajuda da inteligência americana.

A polícia metropolitana de Londres assegurou que "nada indica que os assuntos investigados pelas autoridades austríacas vão impactar nos eventos aqui em Londres".

A força trabalha "de perto com a segurança do local e outros parceiros para garantir uma segurança apropriada", afirmou a polícia em um comunicado.

Swift volta a Londres duas semanas depois de três meninas serem esfaqueadas em uma aula de dança com música da diva pop no noroeste da Inglaterra.

A artista declarou que o ataque a deixou "completamente em choque".

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, declarou à Sky News que a cidade "continuará trabalhando de perto com a polícia para assegurar que os shows de Taylor Swift ocorram com segurança".

Afirmou que "nunca somos complacentes, aprendemos muitas lições depois do horroroso ataque da Manchester Arena", um atentado à bomba em 2017 em um show de Ariana Grande, que deixou 22 mortos.

Enquanto isso, os fãs sem ingressos não poderão fazer o habitual "tay-gate", como é conhecida a prática de permanecer nos arredores do local do show durante a apresentação para escutar as músicas.

Suas últimas apresentações em Londres, em junho, tiveram a presença de grandes personalidades.

Uma delas foi Keir Starmer, na época candidato a primeiro-ministro britânico, e o príncipe William, que comemorava seu aniversário ao lado de seus filhos.

A cantora postou um foto posando com o príncipe e seus filhos, assim como seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, com a legenda "Feliz aniversário amigo! Início maravilhoso dos shows de Londres".

Após concluir a fase europeia de sua turnê, iniciada em maio em Paris, Swift voltará aos Estados Unidos.

A fase final da turnê mundial começará em 18 de outubro em Miami.

