O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, propôs nesta quinta-feira (15) um "Grupo de Trabalho Intercoreano" para aliviar as tensões com Pyongyang e explorar possibilidades de cooperação econômica.

"A liberdade da qual desfrutamos deve ser estendida ao reino congelado do Norte, onde as pessoas são privadas da liberdade e sofrem com a pobreza e a fome", declarou Yoon durante um evento para celebrar a libertação da ocupação japonesa em 1945.

O presidente aproveitou o evento para propor um grupo de trabalho que "poderia abordar qualquer tema, do alívio das tensões até a cooperação econômica, intercâmbios pessoais e culturais, além de respostas a desastres e à mudança climática", explicou.

A proposta foi anunciada em um dos piores momentos em muitos anos da relação entre as Coreias, agravado com o anúncio recente do Norte de que enviará 250 lançadores de mísseis balísticos para a fronteira sul.

A Coreia do Norte enviou milhares balões com lixo para o Sul desde maio. Seul respondeu com uma campanha de propaganda ao longo da fronteira e suspendeu um acordo de redução da tensão entre os Exércitos.

Yoon destacou ainda a "necessidade de mudar a mente do povo norte-coreano para que deseje fervorosamente uma unificação com liberdade".

"Apesar de regime norte-coreano ter rejeitado mais uma vez a nossa oferta (de ajuda contra as inundações), nunca deixaremos de oferecer assistência humanitária", disse Yoon.

A Coreia do Norte foi afetada recentemente por grandes inundações na região norte. Mais de 15 mil pessoas foram obrigadas a seguir para a capital Pyongyang.

