O zagueiro holandês Matthijs De Ligt e o lateral-direito marroquino Noussair Mazraoui deixaram o Bayern Munique para assinar com o Manchester United, anunciou nesta terça-feira (13) o clube inglês.

Os dois jogadores já trabalharam com o atual técnico do United, Erik Ten Hag, quando jogavam pelo Ajax. Juntos, participaram da campanha em que o time de Amsterdã chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2019.

De Ligt, de 25 anos e com 45 partidas pela seleção holandesa, assinou um contrato de cinco anos com o Manchester United, com opção de renovação por mais um.

Mazraoui, de 26 anos e que vestiu a camisa da seleção marroquina em 28 ocasiões, assinou com o clube de Old Trafford por quatro temporadas, também com a opção de mais uma.

Depois das saídas de Raphaël Varane (que se transferiu para o Como da Itália) e Aaron Wan-Bissaka (para o West Ham), o Manchester United já havia reforçado a sua defesa ao contratar o jovem zagueiro francês do Lille Leny Yoro (de 19 anos), por um valor estimado em cerca de 70 milhões de euros [aproximadamente R$ 419 milhões pela cotação atual].

O Manchester United, oitavo colocado na última Premier League, foi derrotado no sábado pelo Manchester City na decisão do Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. Na sexta-feira, o United abrirá a nova temporada do Campeonato Inglês jogando em casa contra o Fulham.

