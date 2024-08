A Coreia do Sul informou nesta terça-feira (13) que enviou o seu primeiro cão treinado para detectar percevejos ao aeroporto de Seul com o objetivo de evitar uma infestação após o retorno dos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris.

O país conquistou 32 medalhas, incluindo 13 de ouro, terminou em oitavo lugar no quadro de medalhas e cerca de 140 de seus atletas retornaram a Seul na semana passada.

O cão detector, chamado Ceco, foi usado no principal aeroporto de Seul como parte de uma iniciativa entre o governo sul-coreano e a maior empresa de controle de pragas do país, a Cesco.

Ceco, um beagle de dois anos, é treinado para detectar o cheiro de feromônios de percevejos e pode localizá-los em dois minutos com 95% de precisão, disse a Cesco em comunicado.

“De 9 de agosto a 8 de setembro – dia do encerramento dos Jogos Paralímpicos – o serviço de detecção de percevejos estará disponível no aeroporto de Incheon para todos aqueles que quiserem utilizá-lo”, disse um porta-voz da agência coreana de controle e prevenção de doenças.

A iniciativa também inclui a verificação de percevejos nas bagagens com especialistas com mais de dez anos de experiência. A desinfecção das aeronaves também foi aumentada de uma vez por mês para uma vez por semana, com especial atenção na rota Paris-Incheon.

A Coreia do Sul esteve livre de percevejos durante anos, mas estes aumentaram com o retorno das viagens após a covid-19.

Mais de 950 casos foram detectados entre novembro e fevereiro, segundo estatísticas oficiais.

Paris sofreu uma infestação de percevejos no ano passado, durante o verão e o outono, que causou o fechamento de várias escolas.

