As incertezas que pairam sobre a economia chinesa atrapalham o crescimento da demanda por petróleo em 2024, segundo o relatório mensal da Opep, que revisou por uma pequena margem as previsões anteriores publicadas em junho.

O cartel dos países exportadores de petróleo afirmou, no entanto, que o crescimento da demanda segue sendo muito sólido.

"O crescimento previsto da demanda mundial por petróleo para 2024 foi revisado ligeiramente para baixo, em 135.000 barris diários em relação ao mês passado, a 2,1 milhões barris diários (mb/d), muito acima da média histórica de 1,4 milhão de barris diários (mb/d) observada antes da crise do covid-19", afirma o relatório publicado nesta segunda-feira (12).

A causa principal, de acordo com a Opep, é uma queda de expectativa em relação à demanda chinesa por petróleo, devido à "leve desaceleração" do crescimento chinês observado no segundo trimestre de 2024 após um crescimento de 5,3% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Essa preocupação com a economia chinesa “contribuiu para pressionar os preços para baixo”, segundo a Opep, que aponta que “entre maio e julho, os preços do petróleo caíram”.

Para este ano, a Opep prevê uma demanda de 104,32 milhões de barris diários e de 106,11 mb/d para 2025, o que representa um aumento de 1,8 mb/d, impulsionado principalmente pelos países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

ngu/ico/meb/zm/dd