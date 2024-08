Um vice-ministro ucraniano de Energia foi detido por ter recebido um suborno de meio milhão de dólares (2,8 milhões de reais), anunciaram os investigadores nesta segunda-feira (12).

“Um vice-ministro de Energia foi detido em Kiev com um suborno de meio milhão de dólares”, informou o Serviço de Segurança Ucraniano (SBU) em um comunicado, que celebra a descoberta de "uma trama de corrupção em grande escala".

O suspeito, identificado como Oleksander Kheilo pela imprensa, exigiu subornos a diretores de mineradoras do oeste da Ucrânia que queriam obter a transferência de material utilizado em minas do leste, indicou o SBU.

O alto funcionário e seus três supostos cúmplices foram detidos "em flagrante" e podem ser condenados a "até 12 anos de prisão com o confisco de seus bens", acrescentou.

Pouco depois do anúncio, o governo ucraniano comunicou que havia exonerado Kheilo de seu cargo, sem comentar as acusações contra ele.

Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, vários escândalos de corrupção estouraram na Ucrânia, especialmente no Ministério da Defesa e no Exército, provocando a demissão e prisão de diversos funcionários do alto escalão.

Atingido por vários escândalos de corrupção desde a queda da União Soviética, o país comprometeu-se a intensificar a luta contra esse crime devido aos seus esforços para entrar na União Europeia.

bur/ant/nth/hgs/zm/dd/fp