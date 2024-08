Um dos principais líderes da oposição na Tanzânia, Tundu Lissu, e outros dirigentes de seu partido Chadema foram detidos antes de um protesto programado para esta segunda-feira, anunciaram fontes da legenda.

Os opositores foram detidos na cidade de Mbeya, no sudoeste do país, onde o partido pretendia organizar uma manifestação por ocasião do Dia Internacional da Juventude, informou John Mrema, diretor de Comunicação do Chadema, em uma mensagem na rede social X.

A polícia anunciou no domingo a proibição do evento, organizado pela ala jovem do partido, alegando o risco de incidentes.

O partido acredita que 10 mil jovens participariam na manifestação.

O presidente do Chadema, Freeman Mbowe, condenou as detenções com veemência.

"Exigimos a libertação imediata e incondicional de todos os nossos dirigentes, membros e simpatizantes que foram detidos em várias regiões do país", afirmou.

Tundu Lissu, membro importante da oposição no país do leste da África, retornou a Tanzânia em janeiro de 2023, após mais de cinco anos de exílio.

Desde a morte do presidente John Magufuli em março de 2021, sua sucessora Samia Suluhu Hasan recuou em algumas de suas políticas mais polêmicas e prometeu uma série de reformas que a oposição exigia há muitos anos.

Mas o otimismo provocado por suas primeiras decisões terminou de maneira abrupta com a detenção, em julho de 2021, de Freeman Mbowe e de outros três dirigentes do Chadema, depois que compareceram a um protesto para exigir reformas constitucionais.

