O presidente filipino, Ferdinand Marcos, condenou neste domingo(11) as "ações ilegais e imprudentes" do Exército chinês contra um avião militar filipino que patrulhava um recife em disputa no Mar da China Meridional.

Dois aviões da força aérea chinesa realizaram uma "manobra perigosa" e lançaram sinalizadores na direção de um turboélice da força aérea filipina sobre o Atol de Scarborough na quinta-feira, segundo o Exército filipino.

Manila afirmou que as ações chinesas colocaram em risco a vida da tripulação, mas que o avião retornou em segurança à base.

A China defendeu suas operações, dizendo que havia "mobilizado forças navais e aéreas para afastar legalmente" o avião filipino, após "repetidas advertências".

O incidente é o mais recente de uma série de tensões entre Manila e Pequim, que reivindica a maior parte do Mar da China Meridional e tomou o recife após um impasse com as Filipinas em 2012.

cgm/vgu/pz/meb/zm/jc