Os 'Vingadores' cumpriram sua missão. Os Estados Unidos conquistaram seu quinto ouro consecutivo ao vencerem neste sábado (10) a França, por 98 a 87, na final do basquete olímpico masculino de Paris-2024, na Bercy Arena tomada por uma torcida que tentou empurrar sua seleção contra os astros LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant.

Na repetição da final de três anos atrás em Tóquio, a equipe americana se redimiu do quarto lugar do Mundial de 2023, resultado que foi a semente dos autodenominados 'Vingadores', reunidos por LeBron para saldar essa dívida.

A França chegou a ficar apenas três pontos atrás no placar a três minutos do fim, mas quatro cestas de três consecutivas de Stephen Curry acabaram com a sua resistência.

O armador do Golden State Warriors conquistou sua primeira medalha de ouro marcando 24 pontos.

Com este ouro, os Estados Unidos venceram 17 dos 21 torneios olímpicos de basquete masculino. Apenas a URSS (Munique-1972 e Seul-1988), a Iugoslávia (Moscou-1980) e a Argentina (Atenas-2004) conseguiram quebrar esse império.

A prata é a quarta da França, que em todas as ocasiões foi derrotada pela equipe dos Estados Unidos na final: Paris-2024 se junta a Londres-1948, Sydney-2000 e Tóquio em 2021.

A Sérvia subiu ao terceiro degrau do pódio ao vencer a Alemanha por 93-83 com um triplo-duplo de seu líder Nikola Jokic (19 pontos, 12 rebotes e 11 assistências).

