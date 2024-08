O neozelandês Hamish Kerr surpreendeu ao conquistar a medalha de ouro no salto em altura nos Jogos Olímpicos, neste sábado (10) em Paris, após um desempate com o americano Shelby McEwen, que ficou com a prata.

Depois de ambos superarem os 2,36 metros e falharem na tentativa de saltar os 2,38m, Kerr e McEwen preferiram não dividir o ouro e ir para o desempate. Nessa disputa, o neozelandês saiu vitorioso quando a altura diminuiu para 2,34 metros.

O bronze foi para o catari Mutaz Essa Barshim (2,34m), que há três anos dividiu o ouro com o italiano Gianmarco Tamberi (2,22m), agora apenas décimo primeiro.

Tamberi conseguiu participar da final após ficar em dúvida devido a uma nova cólica renal.

O carismático saltador italiano já havia chegado a Paris mais tarde do que o previsto devido a um cálculo renal. Ele passou na fase classificatória na quarta-feira, mas poucas horas antes da final informou nas redes sociais que havia acordado às cinco da manhã deste sábado com uma nova e dolorosa cólica.

Na final ele entrou dando seu 'show' de sempre, pulando e gritando, mas seu desempenho na disputa ficou longe do habitual.

Inicialmente foi difícil para ele superar a barra de 2,22 metros, o que só conseguiu na terceira tentativa após duas falhas. E então foi eliminado ao derrubar três vezes a dos 2,27 metros, terminando em décimo primeiro entre doze participantes da final.

Kerr, por sua vez, está tendo um excelente ano de 2024, já que foi campeão mundial indoor no início de março em Glasgow.

Para Barshim, o bronze deste sábado é a quarta medalha olímpica em quatro participações em Jogos.

es-vg-rg-dr-avl/ma/aam/mvv