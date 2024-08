O traficante de drogas mexicano Ismael "El Mayo" Zambada chegou aos Estados Unidos "sequestrado" pelo filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, afirmou um comunicado divulgado neste sábado(10)por seu advogado. Foi o primeiro depoimento de "El Mayo" desde que foi preso em 25 de julho ao desembarcar em solo americano.

Segundo o depoimento, "El Mayo" acreditou que participaria de uma reunião com o governador do estado mexicano de Sinaloa, quando caiu em uma "emboscada".

"Fui sequestrado e trazido para os Estados Unidos à força e contra a minha vontade", disse "El Mayo", cofundador do cartel Sinaola.

Zambada chegou ao país acompanhado do filho de seu sócio no cartel, Joaquín Guzmán López, um dos chamados "Chapitos". Zambada, de 76 anos, conta que o conhece "desde criança".

Segundo o depoimento, Joaquín Guzmán López lhe pediu que participasse de uma reunião para "ajudar a resolver as diferenças entre os líderes políticos" do estado.

Havia uma "disputa entre Rubén Rocha Moya, governador de Sinaloa, e Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex-deputado federal, prefeito de Culiacán e reitor da Universidade Autônoma de Sinaloa (UAS), sobre quem deveria dirigir a instituição", aponta.

Participariam do encontro Cuen Ojeda e Rocha Moya, além de Iván Guzmán Salazar, traficante de drogas.

Cuen Ojeda foi assassinado no dia 25 de julho, segundo as autoridades, durante uma tentativa de roubo ao seu veículo, mas Zambada garante que não foi o que aconteceu.

"Eles o mataram na mesma hora e no mesmo lugar onde me sequestraram", diz ele.

Ao chegar ao local do encontro havia "um grande número de homens armados e com uniformes militares verdes que presumi serem pistoleiros de Joaquín Guzmán e seus irmãos", descreve Zambada.

No local, "El Mayo" seguiu Guzmán López e foi parar em um "quarto escuro", tratava-se de uma "emboscada".

"Um grupo de homens me agrediu, me jogou no chão e colocou um capuz escuro na minha cabeça. Eles me amarraram e me algemaram, e então me forçaram a entrar na carroceria de um caminhão", diz ele.

Eles então o levaram para uma pista, onde o obrigaram a embarcar em um avião particular que chegou a El Paso, Texas, cerca de três horas depois.

Assim, em solo americano, chegaram ao fim quase cinco décadas de fuga da Justiça de um dos traficantes de drogas mais poderosos do mundo.

