O rei Charles III agradeceu nesta sexta-feira (09) a atuação da polícia durante confrontos recentes com grupos de extrema direita no Reino Unido, e comparou o que chamou de violência encorajada "pela criminalidade de alguns" a uma sociedade baseada "no respeito mútuo".

O soberano britânico, que ainda não havia se pronunciado sobre as manifestações racistas e islamofóbicas que eclodiram há dez dias no país, manteve conversas com o primeiro-ministro, Keir Starmer, e com policiais.

De férias na Escócia, Charles III expressou seus "agradecimentos mais sinceros à polícia e aos serviços de emergência por tudo o que fazem para restaurar a paz nas áreas afetadas pelos distúrbios e pela violência", informou o Palácio de Buckingham.

O monarca ressaltou que se sentiu "muito encorajado pelos numerosos exemplos de espírito comunitário, que opuseram a agressão e criminalidade de alguns poucos à compaixão e resistência de muitos".

O Palácio acrescentou que o rei "espera que os valores compartilhados de respeito e compreensão mútuos sigam fortalecendo e unindo a nação".

A onda de violência no Reino Unido teve início em 30 de julho, após a morte de três meninas esfaqueadas em Southport, noroeste de Inglaterra. Os distúrbios se espalharam por todo o país.

Logo após o incidente, o soberano enviou uma mensagem de condolências às famílias das vítimas. Depois disso, a realeza vinha mantendo silêncio sobre os distúrbios.

