A Espanha, medalhista de prata em Tóquio-2021, conquistou o segundo ouro olímpico de sua história no futebol masculino ao derrotar a anfitriã França por 5 a 3 na prorrogação nesta sexta-feira (9) na dramática final de Paris-2024, disputada no Parque dos Príncipes.

Numa partida repleta de emoções e reviravoltas, o francês Enzo Millot abriu o placar logo aos 11 minutos. A Espanha virou e fez 3 a 1 por meio de Fermín López (18' e 25') e Álex Baena (28').

Mas os 'Bleus', comandados pelo técnico Thierry Henry, reagiram na reta final e empataram com um gol de Maghnes Akliouche (79') e um pênalti convertido por Jean-Philippe Mateta antes do fim do tempo regulamentar (90'+3).

Na prorrogação, o atacante Sergio Camello marcou os dois gols do título para 'La Roja' (100' e 120'+1), que volta ao lugar mais alto do pódio depois da medalha de ouro conquistada em Barcelona-1992 com uma seleção que tinha os jovens Luis Enrique e Pep Guardiola.

A França, campeã olímpica em Los Angeles-1984, quando venceu o Brasil na final por 2 a 0, teve que se consolar com sua primeira medalha de prata.

