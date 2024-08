A americana Raven Saunders, vice-campeã olímpica há três anos em Tóquio, competiu na fase classificatória do arremesso de peso nos Jogos de Paris, nesta quinta-feira (8), usando uma máscara preta que cobria seu rosto, e explicou que queria atrair atenção para a modalidade.

Com o cabelo pintado de lilás e verde, e unhas compridas pintadas nas cores dos Estados Unidos, Saunders foi para a área de arremesso com a máscara preta cobrindo completamente o rosto e óculos escuros.

"Queria tentar atrair os olhares, colocar nossa modalidade no foco", contou a americana após a prova. "Somos arremessadoras de peso, mas temos nosso próprio estilo. Podemos fazer as coisas de maneira tão grandiosa como os velocistas e merecemos atenção", acrescentou.

Saunders, que explica em suas redes sociais que quer ser tratada com pronomes usados para pessoas não binárias, é muito engajada na defesa dos direitos LGBTQ+ e nas questões de saúde mental.

No passado, a atleta já aproveitou as Olimpíadas para enviar mensagens.

Nos Jogos de Tóquio em 2021, usou uma máscara do personagem 'Coringa' durante sua competição e, ao subir ao pódio, levantou e cruzou os braços em forma de "X", explicando mais tarde que queria representar "todas as pessoas do mundo que lutam e não têm uma plataforma para fazer ouvir suas vozes".

Saunders está de volta de uma suspensão de 18 meses, que terminou em fevereiro deste ano, por ter falhado três vezes à obrigação de estar localizável para a realização de testes antidoping dentro de um prazo de 12 meses.

Na quarta-feira, graças a seu arremesso de 18,62 metros, a americana se classificou para a final, que não terá presença brasileira, já que Ana Carolina Silva foi 23ª, com 17,09 metros, e não conseguiu vaga.

