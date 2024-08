A Polônia se classificou para a final do torneio olímpico de vôlei masculino ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2 (parciais de 25-23, 25-27, 14-25, 25-23 e 15-13) numa partida acirrada e aguarda o seu adversário, França ou Itália, que se enfrentam também nesta quarta-feira (7) na Arena Paris Sul.

Liderados pelo ponteiro cubano naturalizado polonês Wilfredo Leon (26 pontos), a Polônia, que ficou à beira da eliminação no quarto set, chegou a sua segunda final olímpica, após conquistar o ouro em Montreal-1976.

Quando Leon sumiu no jogo, no terceiro set, com apenas 2 pontos, sem bloqueios e nem aces, os poloneses foram superados (25-14) pela seleção americana, que reagiu com destaque para seus dois experientes atacantes, Matthew Anderson (24 pontos no total) e Aaron Russell (20). E os Estados Unidos ainda conseguiram virar para 2 a 1 e ficaram perto da vitória.

Mas a Polônia tinha seu outro herói do dia, Tomasz Fornal, que graças a suas duas cortadas, empatou o set (20-20) e virou para 25-23, deixando tudo igual no placar: 2 sets a 2.

"Não tínhamos mais nada a perder", resumiu Fornal, com 13 pontos no total, em entrevista à AFP.

De volta ao jogo, os poloneses ficaram em vantagem no tie-break e tiveram quatro match points (14-10). Os americanos salvaram três, antes de Leon garantir a vitória.

A Polônia, campeã mundial em 2014 e 2018 e europeia em 2023, finalmente volta a uma final olímpica, meio século depois da primeira.

