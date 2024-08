O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou nesta quarta-feira (7) não ter dúvidas de que o governo de Nicolás Maduro tenta "cometer uma fraude" ao não apresentar publicamente as atas da eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela, da qual foi proclamado vencedor.

"Não tenho dúvidas de que o regime de Maduro tentou cometer uma fraude. Se não, teriam mostrado as famosas atas. Por que não o fizeram? Se tivessem vencido, claramente teriam mostrado as atas", disse Boric em uma declaração no Palácio de La Moneda.

