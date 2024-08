A seleção brasileira feminina de handebol deu adeus aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta terça-feira (6) ao sofrer uma dura derrota para a Noruega.

No estádio Pierre-Mauroy, na região metropolitana de Lille, o Brasil perdeu por 32 a 15 para uma das candidatas à medalha de ouro e foi eliminado nas quartas de final, como aconteceu na Rio-2016.

As norueguesas começaram arrasadoras abrindo 5 a 1. A breve reação da equipe verde e amarela foi insuficiente e o primeiro tempo terminou com uma vantagem de 16 a 8 para as escandinavas.

No segundo tempo a Noruega aumentou seu domínio e fechou em 32 a 15.

As norueguesas, atuais campeãs europeias e medalhistas de ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, vão enfrentar a Dinamarca nas semifinais.

Camilla Herrem, que aos 37 anos é remanescente da seleção de 2012, foi a artilheira contra o Brasil, com cinco gols.

- Quartas de final

(+) Dinamarca - Holanda 29 - 25

(+) França - Alemanha 26 - 23

Hungria - (+) Suécia 32 - 36 (após prorrogação)

(+) Noruega - Brasil 32 - 15

- Semifinais (quinta-feira, 8 de agosto)

Suécia - França

Noruega - Dinamarca

